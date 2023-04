Welpe schläft zum ersten Mal nicht im Tierheim: Was dann geschieht, lässt Herzen schmelzen

Dieser süße Labrador-Welpe verbringt zum ersten Mal eine Nacht nicht im Tierheim. © Bildmontage Screenshot TikTok/brehillboyette

Stell dir vor, du erblickst in einem Tierheim das Licht der Welt. Täglich bist du von vielen Tieren umgeben, es ist immer laut, und du hast nur einen kleinen Zwinger, den du dir vielleicht sogar noch mit anderen teilen musst.

Und dann steht plötzlich ein Mensch vor dir, der sich tatsächlich für dich interessiert, dir ein neues Zuhause schenken will und für den du plötzlich die ganze Welt bedeutest.

Auch wenn Tiere nicht dasselbe Bewusstsein wie wir Menschen haben, fühlen sie dennoch, wenn sich etwas zum Guten für sie wendet.

Für den kleinen Labrador, den Bre Boyette aus dem Tierheim holte, war genau diese Situation eingetreten. Von Geburt an lebte der Welpe in der Einrichtung und wusste gar nicht, was es heißt, ein liebevolles Frauchen zu haben, was sich exklusiv nur um ihn kümmert.