Welpe sieht sich im Spiegel: Was der Golden-Retriever dann tut, bringt so viele zum Lachen

Queensland (Australien) - Was für ein süßer Wonneproppen! Welpe Barkley ist erst seit Ende Juli auf TikTok zu finden. Trotzdem hat der kleine Golden Retriever dort schon eine beachtliche Fanbase und virale Hits. Neben mehr als 16.000 Followern finden sich bereits Hunderttausende Likes auf dem jungen Profil. Unter anderem konnte die Fellnase Ende Juli ihr Publikum begeistern, als sie in einem der Videos auf ihr Spiegelbild traf.

Mehr als 140.000 Likes und jede Menge Herzchen hat der kuriose Clip seither erhalten. Newsweek erreichte diese Woche Barkleys Frauchen, konnte so ein wenig mehr über den kleinen "Star" in Erfahrung bringen.

Zunächst geht das Tier in Deckung, versucht sein "Gegenüber" zum Mitspielen zu animieren - was natürlich klappt. Kaum springt Barkley auf, zieht sein "Artgenosse" mit.

Attacke und dann ab zum Küsschen: Barkley hält sein Spiegelbild für einen Spielkameraden. © Collage: Screenshot/TikTok/__barkley__

Demnach lebt der Rüde mit seinen Besitzern im australischen Queensland. "Es stellte sich heraus, dass Barkley am 1. April geboren wurde, also genau ein Jahr nach unserem Einzug in unser Zuhause und einen Tag vor unserer Verlobung in diesem Jahr", erklärte Barkleys Halterin.

Weiter sagte sie: "Der Züchter hatte einen Wurf mit dem Namen 'Schneewittchen und die sieben Zwerge' - ich habe früher als Schneewittchen im Disneyland gearbeitet. Also haben wir das als Zeichen genommen."

Inzwischen lässt es sich der kleine TikTok-Promi in seinem Zuhause ziemlich gut gehen. Sein Frauchen findet sogar, dass er es sich bisweilen zu gut gehen lässt.

"Seine Lieblingsbeschäftigung ist es, sich in unser Schlafzimmer zu schleichen und alle Socken oder Kleidungsstücke zu klauen, die mein Partner auf dem Boden liegen gelassen hat, um dann stolz mit ihnen im Maul herumzulaufen", so die Australierin.



Dafür macht es der niedliche Vierbeiner sicher mit ein paar viralen Hits auf TikTok wieder gut.