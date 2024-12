Welpe will mit Golden Retriever kuscheln: Dann bricht sein kleines Herz

Kanada - Was für herzzerreißende Bilder! So etwas ist man als Golden-Retriever-Fan eigentlich gar nicht gewohnt. Gelten doch gerade diese Hunde als besonders liebevoll und kontaktfreudig. Doch die Ausnahme von dieser Regel ist Daisy aus Kanada.

Maple wollte von Anfang mit Daisy befreundet sein, saß jedoch nach ihren Annäherungsversuchen regelmäßig alleine da. © Collage: Screenshots/TikTok/@daisythegoldiee

In einem viralen TikTok-Video aus dieser Woche ist das Drama zu sehen. Welpen-Mädchen Maple versucht darin, Kontakt zu ihrer großen Artgenossin Daisy aufzunehmen.

Aber die ältere Fellnase hat kein Interesse. Fluchtartig verlässt sie beim ersten Annäherungsversuch des Welpen den Raum. Kuscheln verboten! Betrübt und mit gesenktem Kopf schaut Maple ihrem Vorbild hinterher.

"Ich hatte gehofft, dass sie eines Tages beste Freunde sein würden", schreibt das Frauchen der Fellnasen in einem Kommentar neben dem Video. Doch laut der Kanadierin soll es geschlagene zwei Jahre gedauert haben, bis Daisy und Maple endlich richtig gut miteinander auskamen!

"Ich war so traurig und besorgt. Ich dachte, die beiden würden sich nie verstehen", so die Besitzerin in einem anderen Kommentar.

Zum Glück gibt es in dem TikTok-Video noch andere Momente mit den Golden Retrievern zu sehen.