Welpen an Straßenbahngleisen entdeckt! Zeugin ruft sofort die Polizei

Drei Bolonka Zwetna wurden am Donnerstag in Radebeul gefunden. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, habe eine Zeugin am Donnerstag gegen 8.40 Uhr drei süße Hundewelpen an der Straßenbahnwendeschleife an der Meißner Straße entdeckt.

Die Tiere liefen frei herum, von einem Besitzer war keine Spur. Die Dame alarmierte sofort die Polizei.

Beamte des Reviers Meißen rückten an und sammelten die drei Bolonka Zwetna ein.

Anschließend wurden die Vierbeiner dem Ordnungsamt übergeben.