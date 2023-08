Wenn ein Unwetter naht, zieht sich diese Schäferhündin an einen ganz bestimmten Platz zurück

Delaware (USA) - Eine weiße Deutsche Schäferhündin hat im Haus ihrer Menschen einen ganz bestimmten Lieblingsplatz in Beschlag genommen. Doch mit ihrer ulkigen Platzwahl sorgt Winter für reichlich Lacher bei ihren verblüfften Besitzern und darüber hinaus.

Der kuriose Clip lässt das Internet derzeit lachend zurück. Ganz klar: Winter zieht so schnell nicht mehr aus "ihrer Höhle" aus.

Die weiße Schäferhündin chillt bei Wetter, Feuerwerk und manchmal auch einfach so am liebsten im Wäschetrockner.

Es ist ganz normal, dass Hunde Angst haben. Viele Fellnasen wollen sich dann am liebsten verstecken. (Symbolbild) © 123rf/lusya

Gegenüber Newsweek erzählte Hundehalterin Jen, wie Winter zu ihrem Platz kam.

Am Unabhängigkeitstag (4. Juli) wird in den USA vielerorts mit Feuerwerk gefeiert, für viele Hunde ein Graus. So auch bei Winter.

"Unsere Nachbarn haben ein Feuerwerk gezündet und wir haben Wäsche gewaschen. Sie lief im Haus herum und folgte uns überall hin... und als wir den Trockner öffneten, um die Wäsche herauszunehmen, sprang sie direkt hinein", erinnert sich Jen.

Die Hündin fand offenbar gefallen an "ihrer Höhle". "Seitdem 'bittet' sie uns, wenn es richtig stürmt oder sie Angst hat, den Trockner zu öffnen. Früher hat sie sich in ihrer Kiste oder in der Badewanne versteckt, weil sie sich gerne eingeschlossen fühlt, aber ich glaube, weil der Trockner noch kleiner ist, fühlt sie sich noch sicherer", vermutet Jen.

Für Hundehalter kommt das Verhalten der verschmusten Fellnase nicht überraschend. So berichtet Newsweek weiter, dass in einer Studie von 2020, an der 13.700 Hunde teilnahmen, bei 72,5 Prozent zu Mindestens eine Form von Angstzuständen festgestellt wurde.

Die häufigsten Ursachen: Feuerwerk und Windgeräusche.