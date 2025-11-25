Wolf und Pitbull sind die Eltern: So besonders sehen die Hybrid-Welpen aus

Im US-Bundesstaat Colorado haben ein Pitbull und ein Wolf Welpen gezeugt. Diese sind alles andere als leicht vermittelbar. So sehen die besonderen Welpen aus.

Von Anne-Sophie Mielke

Colorado (USA) - Wie wichtig es ist, seine Hunde, die sich frei auf dem Grundstück bewegen können, kastrieren zu lassen, zeigt jetzt ein Fall aus den USA, bei dem sich durch Unachtsamkeit ein wildes Tier mit einer Pitbull-Hündin paaren konnte.

Ein ungewöhnliches Paar: Im US-Bundesstaat Montana haben eine Pitbull-Hündin und ein Wolf Welpen gezeugt. (Symbolbilder) © Collage: 123rf/byrdyak, 123rf/shymar27 Auf Instagram erzählt die Rettungsstation "Pack 22 Alpha" aus Colorado von acht Welpen, die aus der Vereinigung eines Wolfes aus dem Yellowstone-Nationalpark und einem Pitbull entstanden sind. Die Hündin, die am Rande des Waldes mit ihren Besitzern lebte, zog das Raubtier durch ihre Läufigkeit an. Herauskamen einzigartige Pitwolf-Hybriden. Leider konnten die Babys ihren Vater nie kennenlernen, da er kurze Zeit später eingeschläfert wurde, da er in der Gegend Nutztiere getötet hatte. Hunde Hund geht an beliebter Spazierstrecke entlang: Kurze Zeit später ist er tot Seine Nachkommen wurden zunächst von einer Wolfsrettungsorganisation in Montana aufgenommen und anschließend "Pack 22 Alpha" übergeben, wo sie seit zwei Jahren auf ein geeignetes Zuhause warten. Bisher konnten nur zwei von ihnen erfolgreich vermittelt werden.

Die Welpen von Wolf und Hund sehen besonders aus. © Collage: Screenshots/Instagram/@pack22alpha

Welpen sind zu 50 Prozent Wolf