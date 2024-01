Ziemlich beste Freunde: Hund sieht riesige Plüsch-Ente und schließt sie ins Herz

Charlies Lieblingsente ist immer in seiner Nähe. © Screenshot/Instagram/charlie_the_golden18

Das dazugehörige Video schauten sich mittlerweile rund 1,5 Millionen Menschen an. Zu sehen bekamen sie, wie Charlie schwanzwedelnd seinen neuen Kumpel begrüßte, an ihm hochsprang und es so aussah, als wollte der Vierbeiner die Ente in Menschengröße umarmen.

Nachdem sich Hund und Ente beschnuppert hatten, ging der Spaß erst richtig los. Beide gingen zusammen Gassi, spielten Ball und kuschelten danach gemeinsam im Bett.

Was da die Nachbarn wohl gedacht haben? Diese Frage kam auch einem Instagram-Nutzer in den Sinn, der unter dem Video kommentierte, dass Anwohner sich gefragt haben müssen, ob sie ihre Tabletten genommen haben oder nicht.

Andere fanden das Video einfach nur zuckersüß und freuten sich, Charlie so glücklich zu sehen.