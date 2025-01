Zwergdackel-Welpe erobert das Netz im Sturm: Das macht ihn so besonders

Gaffney (USA) - Dackel gelten ohnehin schon nicht als besonders große Hunde , doch kommen sie in der Zwerg-Zuchtvariante daher, sind sie nochmal um einiges kleiner - und in den Augen vieler auch niedlicher. Doch die Spitze der Niedlichkeit scheint ein Welpe aus dem US-Bundesstaat South Carolina zu sein. Vor allem ein Detail bringt im Netz reihenweise Herzen zum Schmelzen.

Die kleine Dackeldame sorgt im Netz für Begeisterung. © Montage: TikTok/kcrow18

Was ist süßer als ein Zwergdackelwelpe? Richtig, ein Zwergdackelwelpe mit einer wunderschönen Iris-Heterochromie!

Auf TikTok und Instagram ging die kleine Hündin namens Mocha kürzlich steil viral. Die User zeigten sich aufgrund der verschiedenfarbigen Augen, des kleinen Körpers und des besonderen Felles schockverliebt.

Anfang des Jahres hatte Kyla Crow eine Aufnahme der Dachshündin auf ihrer TikTok-Seite hochgeladen. In dem 24 Sekunden dauernden Clip ist Mocha zunächst nur von hinten zu sehen, im Hintergrund bricht die Sonne durch die Bäume des Waldes.

Wenig später wird der Welpe in Richtung Kamera gedreht. Sofort fällt auf, dass der Zwergdackel ein braunes und ein blaues Auge hat. Etwas verunsichert zittert Mocha am ganzen, mini-kleinen Körper.

Wenige Wochen später wurde das Video bereits 7,5 Millionen Mal angesehen. 1,5 Millionen User ließen ein Like da. Unzählige von ihnen buhlten in den Kommentaren um den Hund, wollten ihn am liebsten sofort kaufen.