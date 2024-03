Uralte Katze blickt dem sicheren Tod ins Auge, dann werden vier Teenager zu Helden

Ober-Ramstadt - Sie darf ihren verlängerten Lebensabend doch noch in angenehmer Ruhe verbringen. Dass es so kam, hatte eine Katzen-Oma aus Südhessen aber vor allem vier jungen Menschen zu verdanken, die eine Gefahrensituation richtig erkannten und geistesgegenwärtig einschritten.

In einem absolut schlechten Zustand retteten die vier Kinder die Fellnase vor dem sicheren Tod. (Symbolfoto) © 123RF/vitalytyagunov

Doch was war geschehen? Zum Wochenausklang am vergangenen Freitag befanden sich vier Minderjährige im Alter von jeweils 13 Jahren zum Spielen in der unmittelbaren Nähe eines Hochwasserrückhaltebeckens in Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg).

Glücklicherweise hatten sie aber trotz der Ablenkung ein offenes Ohr für ihre Umgebung, wie sie auch der Polizei wenig später erzählten. Am Ufer des Stausees hatten die drei Jungen und ein Mädchen schließlich gegen 17 Uhr ein Miauen wahrgenommen, wie es im Bericht der Ordnungshüter weiter hieß.

Schnell konnten die Kinder auch ausfindig machen, woher die verdächtigen Geräusche kamen. Eine deutlich abgemagerte und augenscheinlich in einem schlechten Zustand befindliche Katze hatte sich allem Anschein nach in einem Dornbusch verfangen und hing unglücklich und scheinbar bereits seit längerer Zeit im Wasser fest.

Umgehend befreiten die Teenager die Samtpfote aus ihrer misslichen Lage, fütterten sie zunächst und brachten sie daraufhin erst zur Feuerwehr, ehe sie die Polizeistation ansteuerten.

Da die Katze zum Glück gechippt war, konnte mithilfe des Heimtierregisters TASSO die Besitzerin der Katze ausfindig gemacht werden. Dass diese unglaublich glücklich über die erfolgreiche Wiedervereinigung war, dürfte keiner Erwähnung wert sein.