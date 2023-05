Alte Katze kommt nach langer Zeit aus Tierheim, doch ihre neuen Besitzer halten es nicht lange mit ihr aus

Melbourne (Australien) - Was für eine Pechsträhne! Nach dem Tod ihrer Besitzerin wurde Katze Lovely aus Melbourne im Januar 2022 ins Tierheim abgeschoben. In der "Australian Animal Protection Society" (AAPS) fristete die elf Jahre alte Samtpfote dann ein trauriges Dasein. Zwar wurde Lovely mehrfach vermittelt. Doch genauso oft wieder zurückgebracht. Was dann passierte, ließ ihre Pfleger verzweifeln.