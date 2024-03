Besitzer kann nicht glauben, wie Katze reagiert, als er nach Monaten zurückkehrt

Barcelona (Spanien) - Seine Freude war riesengroß. So groß, dass Pedro Enrique Pulido Ortega extra seine Kamera einschaltete, um das Wiedersehen mit seinem geliebten Kater Leo zu filmen. Als der Mann nach rund zehn Monaten in seine Heimatstadt Barcelona zurückkehrte, erwartete er eine herzzerreißende Begegnung mit der Katze . Zu seinem Entsetzen musste Ortega jedoch feststellen, dass es ganz anders kam.

Kater Leo erwischt seinen Besitzer kalt. © TikTok/Screenshot/pedro.enrique.p

Aus dem rührenden Wiedersehens-Video (siehe unten) wurde nichts. Ortega konnte aus dem Material dennoch einen viralen Millionen-Hit machen - gerade weil sein Kater ihm die Tour vermasselt hatte.

In dem Clip läuft der Spanier in das Zimmer, in dem es sich Leo gerade gemütlich gemacht hat. Statt sich über die Rückkehr seines Herrchens zu freuen, verzieht der Kater keine Miene.

Ortega kann in dem Moment gar nicht glauben, wie ihm geschieht. "Ich ging für fast ein Jahr ins Ausland, um dort zu arbeiten, und ließ Leo mit meiner Frau Noelia und meinen beiden Kindern zurück", erzählte der Katzenfreund diese Woche im Gespräch mit "Newsweek".

Und weiter: "Er tat so, als ob er mich gar nicht kennen würde. Ich hatte erwartet, dass er sofort losrennt, wenn er die Tür hört. Aber er rührte sich nicht von seinem Bett."

Doch wie ging es in den nächsten Tagen weiter?