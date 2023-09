Besitzer geht auf Weltreise: Was er mit seiner Katze macht, sorgt für Kopfschütteln

München - Wer die Verantwortung für ein Haustier übernimmt, bindet sich. Das bedeutet auch, dass man nicht ohne Weiteres in den Urlaub fahren kann - es sei denn, jemand nimmt die Tiere in Pflege. Ein Besitzer bei München wollte sich jedoch nicht aufhalten lassen.

Kleine Kinder sollten in ihrem zukünftigen Zuhause nicht leben, Jugendliche wären kein Problem. Anna könnte sowohl in einem Zuhause mit Freigang als auch in einer Wohnung mit Balkon leben. Sofern die Sympathie stimmt, wäre auch das Zusammenleben mit anderen Artgenossen denkbar.

Kanarienvogel Mimo hofft auf ein Zuhause mit weiblicher Gesellschaft. © Tierheim München

Kanarienvogel Mimo (männlich, fünf Jahre alt) wartet derzeit mit rund 20 weiteren Artgenossen im Münchner Tierheim auf ein neues Zuhause.

Alle Vögel im Schwarm sind männlich und suchen ein schönes Zuhause mit weiblicher Gesellschaft.

Die geselligen Tiere müssen mindestens zu zweit gehalten werden. Einzeltiere werden nur an Haushalte vermittelt, in denen bereits weitere Vögel leben. In Gruppen sollte der Anteil an weiblichen dem Anteil an männlichen Kanaris entsprechen.

Bestenfalls bekommen die Vögel ganztägig Freiflug in einem eigenen Zimmer oder einer großen Voliere.

Hast Du ein passendes Plätzchen für die Gesangstalente? Dann melde Dich unter Tel. 089/92100052 oder per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.com im Kleintierhaus.