Dobermann will Katze aus seinem Bett vertreiben: Tierische Schlacht bringt alle zum Lachen

Ihr mutiger Widerstand gegen den Dobermann wird im Netz von Millionen Zuschauern gefeiert - und löst bei vielen Gelächter aus:

"Wie kann die Katze so entspannt bleiben 😂"

"die Katze so: ey Bro lass mich Mal chillen 😂"

"Katze 1 Hund 0"

"wie die Katze das so gar nicht juckt 😂😂"

"Die Katze reitet das Bett wie einen mechanischen Bullen🤠🐂"

(Rechtschreibung in allen Kommentaren übernommen)

Wer am Ende das Bett für sich gewinnen konnte, verrät Besitzerin Amanda Hope in einem Folge-Video. Darin sieht man Sunny glücklich in ihrem Hundebett sitzen. Ihre tierische Mitbewohnerin hatte das Feld also schließlich geräumt - aber sicherlich, ganz nach Katzen-Manier, aus eigener Entscheidung.