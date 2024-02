Er nahm Hilfe von Menschen dankend an: Was ist diesem Kater bloß zugestoßen?

Bergheim - Das Tierheim in Bergheim nahm jüngst einen Fundkater bei sich auf, dem man sein Leid schon auf den ersten Blick angesehen hatte. Was der Vierbeiner erlebt hat, ist völlig unklar.

Kater Dieter hatte wohl als Straßenkatze sein Dasein gefristet, ehe er jüngst ins Bergheimer Tierheim gebracht wurde. © Instagram/tierheim_bergheim

Man muss kein Tierarzt sein, um zu erkennen, dass es diesem Kater alles andere als gut geht.

Am Mittwochabend meldeten sich die Bergheimer Tierretter mit einem neuen Instagram-Beitrag bei ihren rund 30.000 Fans und berichteten darin von dem tierischen Notfall, der jüngst als Fundkatze ins Tierheim gebracht worden war.

Die Pfleger zögerten keine Sekunde und nahmen den Vierbeiner, der von den Mitarbeitern liebevoll Dieter getauft wurde und "ziemlich in den Seilen hing", sofort unter ihre Fittiche.

"Er scheint ein Straßenkater zu sein, unkastriert, mit dicken Backen, der schön länger in der Gegend der Finder herumstromerte", berichteten die Tierretter.

In der Gegend war der Vierbeiner demnach kein Unbekannter, hatte sich in der Vergangenheit jedoch nie von Zweibeinern anfassen lassen. Am Mittwoch war Dieter jedoch so schlapp, dass er die Hilfe seiner Finder gerne in Anspruch nahm und sich ohne Protest ins Tierheim kutschieren ließ, wie es hieß.

Dort angekommen, brachten die Bergheimer Tierretter den Findling ohne Umwege zum Tierarzt, der Dieter schließlich eine Infusion legte. Seither ruht sich der augenscheinlich betagte Stubentiger nun im Krankenflügel der Einrichtung aus.