Familie bringt Katze nach fünf Jahren zurück ins Tierheim: Ihre Begründung erhitzt die Gemüter

Bei den Usern des Social-Media-Portals kam die Geschichte erwartungsgemäß schlecht an.

Das Ohio Pet Sanctuary veröffentlichte am 30. September dieses Jahres ein Foto des kleinen Stubentigers auf seiner Facebook-Seite. Dazu schrieb das Team, was der Katze widerfahren war.

Madison Schleibaum, Gründerin des Ohio Pet Sanctuary, gab sich im Gespräch mit dem US-Magazin diplomatisch. Statt die Familie zu verurteilen, versuchte sie, für Gemini zu werben. "Sie ist sehr anhänglich und liebt ihr Spielzeug. Sie schnappt nach einem, wenn sie nicht mehr gestreichelt werden möchte, aber nicht mit Krallen oder der Absicht, zu verletzen", so die Pflegerin.

Dass Gemini einige Probleme mit ihren Artgenossen hat, versuchte Schleibaum gar nicht erst zu verbergen. Stattdessen schenkte sie potenziellen Interessenten lieber gleich reinen Wein ein. "Sie mag keine anderen Katzen - weder erwachsene noch Kätzchen. Aber sie ist sehr anspruchsvoll, wenn es um Aufmerksamkeit geht. Sie liebt es auch, aus dem Fenster zu schauen."

Nachdem "Newsweek" die Geschichte veröffentlicht hatte, hagelte es Kritik an Geminis ehemaligen Besitzern. In einem neuen Facebook-Post stellte das Ohio Pet Sanctuary deshalb klar, dass man die Familie auf keinen Fall an den Pranger stellen wolle.

"Letztendlich müssen wir uns alle daran erinnern, dass die Beschämung der Menschen, die ein Haustier abgeben, der Grund dafür ist, dass die Tiere freigelassen oder ausgesetzt werden", erklärten die Verantwortlichen entsprechend.