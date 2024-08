Frau besucht Katze in Tierheim: Was das Tier dort tut, bricht ihr das Herz

Akron (Ohio) - Es ist schon länger ein liebgewonnenes Ritual in ihrer Mittagspause. Weil Valerie (26) in Akron (Ohio) in der Nähe eines Tierheims arbeitet, stattet sie den Fellnasen dort regelmäßig einen Besuch ab. Besonders gerne kuschelt die junge Frau bei "One of A Kind Pet Rescue" mit den Katzen. Doch was Valerie kürzlich passierte, brach ihr das Herz.