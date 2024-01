Frau findet Katze in desolatem Zustand vor: Als sie zur Seite blickt, wird ihr alles klar

Sydney (Australien) - Da geht man nur mal kurz duschen, und dann das: Frauchen Sulaiha Muljono (28) staunte nicht schlecht, als sie vor ein paar Tagen in ihr Schlafzimmer im australischen Sydney zurückkam. Dort saß nämlich ihr Kater Foccacia in desolatem Zustand auf dem Bett. Mit gesenktem Kopf litt das Tier still vor sich hin. Dabei war es noch vor wenigen Minuten quietschfidel gewesen. Als seine Besitzerin irritiert zur Seite blickte, wurde ihr schlagartig alles klar.