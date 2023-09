Frau glaubt, Ölfleck auf Parkplatz zu sehen: Dann erkennt sie die Wahrheit

Lincoln (Nebraska) - Erst dachte sie, es sei einer dieser Ölflecken, die man manchmal auf Parkplätzen sieht. Doch dann ging Rose Hunter auf dem Parkplatz einer Gärtnerei in Lincoln, Nebraska, etwas näher heran. Plötzlich sah sie, dass sich das "Objekt" bewegte. Während sich die Frau fragte, ob es ein Eichhörnchen sein könnte, erkannte sie nach wenigen weiteren Schritten die Wahrheit.

Was war denn das da auf dem Parkplatz? © Facebook/Screenshot/Rose Hunter

"Ich war sehr begeistert", sagte Hunter diese Woche im Gespräch mit The Dodo. "Plötzlich stieg meine Herzfrequenz, als mir klar wurde, dass ich etwas tun musste - aber was?", so die US-Amerikanerin.



Statt eines Eichhörnchens hatte nämlich ein männliches Katzenbaby auf dem Parkplatz gelegen. Das süße Ding war erst wenige Tage alt, brauchte dringend Hilfe.

Hunter schnappte sich das Samtpfötchen und rannte zu ihrem Auto zurück. Per Handy rief sie die Gärtnerei an, auf deren Parkplatz sie gerade stand, und fragte, ob jemand ein Katzenbaby vermisse.

Doch niemand wusste etwas. Also musste sich Hunter etwas Neues einfallen lassen.