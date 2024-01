Frau lässt Katze nach draußen: Als das Tier nach Hause kommt, fällt sie aus allen Wolken

El Paso (Texas) - Ein Freigeist war er schon immer. Doch dass Kater "Papa Legba" so flexibel ist, hätte sein Frauchen Crystal Robert bis vor Kurzem nicht gedacht. Als der Stubentiger Ende 2023 von einem seiner Ausflüge nach Hause in El Paso, Texas, zurückkehrte, fiel die Frau aus allen Wolken. Denn ihre Katze hatte etwas mit sich machen lassen, das Crystal bis dahin für unmöglich gehalten hatte.

Dieser Kater hört auf den ungewöhnlichen Namen Papa Legba. © TikTok/Screenshot/wedonotownacat

Papa Legba war nämlich mit einem perfekt auf den Leib geschneiderten Weihnachtspullover erschienen. Crystals lang gehegte Vermutung, dass ihre Fellnase "fremdgehen" könnte, hatte sich damit bestätigt.

Irgendwo musste sich der Kater noch eine zweite Familie "besorgt" haben, von der er sich ebenfalls fürstlich versorgen ließ.

"Ich kann nicht glauben, dass seine zweite Familie ihn dazu gebracht hat, einen Pullover zu tragen", wunderte sich Crystal diese Woche im Gespräch mit The Dodo.

"Er mag es, wenn man ihn hält und streichelt, aber er hasst Halsbänder und Gebürstetwerden. Er mag nur Kontakt zu seinen eigenen Bedingungen (…) Wie haben sie ihn dazu gebracht, einen Pullover zu tragen?", fragte sich die US-Amerikanerin.



Doch nachdem sie Papa Legba zum ersten Mal in einem Pullover gesehen hatte, ahnte die Fellfreundin nicht, was in den nächsten Tagen passieren würde.