Frau prüft Tierkamera: Als sie sieht, was Hausmeister mit ihrer Katze macht, ist sie baff

Nevada (USA) - Wie so viele Katzenbesitzer will auch Raven Green gerne wissen, wie es ihrem Stubentiger Earl geht, wenn sie mal nicht zu Hause ist. Deshalb hat die Frau aus Nevada extra eine Tierkamera in ihrer Wohnung installiert. Als sie kürzlich wieder einmal per Video nach ihrem Haustier sah, staunte sie nicht schlecht. Denn im Wohnzimmer stand ihr Kater dem Hausmeister gegenüber.