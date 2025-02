Frau schläft nach Weckerklingeln einfach weiter - die Reaktion ihrer Katze sorgt für unzählige Lacher

Katze Maisy ist es leid, dass ihre Besitzerin nicht nach dem ersten Weckerklingeln aufsteht. © TikTok/Screenshot/ashleymoffit_

In einem niedlichen Video auf TikTok teilte Ashley Moffit (27) kürzlich eine Momentaufnahme aus ihrem Leben - und ging damit innerhalb weniger Tage viral.

Darauf zu sehen ist die junge Frau, wie sie völlig verschlafen in ihrem Bett liegt. Ihr Wecker, der eine Sonnenaufgangs-Funktion hat, hat gerade geklingelt. Doch statt ihn auszuschalten, hatte Moffit auf Snooze gedrückt. So, wie so oft in letzter Zeit.

Da ihre kleine Katze das üblicherweise so gar nicht lustig findet, wollte die 27-Jährige die Reaktion ihres Lieblings aufnehmen - und stellte dafür ihre Kamera auf.

Und die war - wie zu erwarten - von der "Später erneut klingeln"-Funktion des Weckers überhaupt nicht begeistert.

Unbeeindruckt sitzt sie neben dem Kopf ihrer Besitzerin und mustert sie eine Weile. Als ihr klar wird, dass Moffit nicht von selbst aufstehen wird, hebt sie ihre Pfote und stupst sie ganz vorsichtig an. Immer und immer wieder.

"Ich werde nie wieder behaupten können, ich hätte verschlafen", scherzte Moffit in den Kommentaren.