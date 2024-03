23.03.2024 18:19 273.575 Frau übernachtet in alter Kirche: Als sie aufwacht, liegt jemand auf ihr

Eine Britin machte Urlaub in Italien und übernachtete in einer alten Kirche. Als sie aufwachte, lag eine Katze in ihrem Bett.

Von Marcus Scholz

Siena (Italien) - Eine Britin legte sich während ihres Urlaubs in Italien zum Schlafen hin – allein! Doch als sie aufwachte, musste sie das Bett mit einem Unbekannten teilen. Amy teilt ihre Reiseerlebnisse regelmäßig auf TikTok. Amy, die auf TikTok Eindrücke von ihren Reisezielen postet, hatte in einer Kirche in der Toskana nahe der Stadt Siena eine überraschende Begegnung. Als sie in dem Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert aufwachte, wurde sie völlig überraschend von Marco umarmt. Bei dem heimlichen Besucher handelte es sich aber nicht etwa um einen liebestollen Italiener, sondern um einen schmusebedürftigen Kater. Der schwarz-weiße Vierbeiner schlich sich einfach in das Zimmer der Urlauberin und machte es sich gemütlich. Amy hielt den Moment mit ihrem Handy fest und postete das Video bei TikTok. Katzen Katze kommt mit zwei Köpfen zur Welt: "Unser süßes zweigesichtiges Baby" Es sollte nicht das einzige bleiben, denn Marco begegnete ihr immer wieder. Kater Marco ist die gute Seele der Kirche Sant'Agostino Marco macht es sich gern gemütlich, vor allem im Bett seiner Urlaubsgäste. © Screenshot/TikTok/@socialmediaamy Wie Amy gegenüber Newsweek berichtete, ist der Kater die gute Seele der Kirche Sant'Agostino im Örtchen San Gimignano. Dort sei die Fellnase Gästeführer, morgendlicher Wecker und Büromitarbeiter in einem. "Er spendet Wärme und kuschelt - der perfekte Start für jede Reise", sagte die Britin. Andere Gäste forderte sie auf, dem Vierbeiner Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn es sich Marco auf der Tastatur eines Laptops oder mitten auf dem Tisch gemütlich macht, bleibt sowieso keine andere Wahl.

