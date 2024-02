Frauchen sagt Katze, dass es für Leckerlis zu spät ist: Was dann passiert, lässt Lachtränen fließen

Bossy, der mit Gallagher im kanadischen Vancouver lebt, musste in den vergangenen Jahren einiges durchmachen. Früher lebte er zusammen mit einer anderen Katze und zwei Hunden in dem Haushalt.

Bossy ist ein ganz lieber Kater - solange man alles tut, was er will. © TikTok/Screenshot/bossymacthecat

"Ich war in der Küche und räumte auf, und er schrie mich jedes Mal an, wenn ich in der Nähe des Schranks war, in dem seine Leckereien waren", sagte Gallagher. "Ich sagte ihm, es sei zu spät für Leckereien. Wir würden bald ins Bett gehen, er würde dort welche bekommen."

Doch dann beging das Frauchen den fatalen Fehler: Statt zügig ins Bett zu gehen, machte sie es sich mit einem Schokoriegel auf dem Sofa gemütlich. Plötzlich sah sie Bossy stinksauer um die Ecke in ihre Richtung starren.

Bossy habe sie in diesem Moment ermorden wollen, so Gallagher. "Er stand einfach da, als würde er eine Liste mit allen Möglichkeiten durchgehen, wie er mich ausschalten könnte".

Zum Glück tat die Katzen-Freundin in diesem Moment genau das Richtige: Sie filmte ihren böse schauenden Stubentiger. Das entsprechende Video ging Ende Januar auf TikTok viral, erreichte ein Millionenpublikum und mehr als 375.000 Likes.

Unterdessen haben sich Frauchen und Kater zum Glück wieder versöhnt. Dafür waren allerdings noch ein paar "Extra-Leckerlis" vonnöten.