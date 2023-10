31.10.2023 20:33 669 Frauchen will Katze Halloween-Kostüm ausziehen: Was dann passiert, verzückt so viele

Kater Lindo macht sich an Halloween gut als Dracula. So gut, dass er das Kostüm zur Freude des TikTok-Publikums nicht mehr hergeben will.

Von Christian Norm

Toronto (Kanada) - Eigentlich mag er gar keine Kostüme... Geradezu majestätisch steht Kater Lindo in seinem Dracula-Kostüm da. © TikTok/Screenshot/twonawtycats Halloween ist am Dienstag in vollem Gange, überall klingeln verkleidete Kinder an den Türen, wollen Süßes, weil es sonst Saures gibt. Selbst die ein oder andere Katze kann sich diesem Trubel nicht entziehen. Auch Kater Lindo aus Toronto hatte bereits vor ein paar Tagen eine Kostümprobe. Sein Frauchen Amanda hüllte ihn dafür in einen Dracula-Umhang. Obwohl Lindo gar kein Fan vom Verkleiden ist, erwies sich sein neues Outfit als Glücksgriff. Am Sonntag ging das zugehörige Video auf TikTok viral. Denn der Stubentiger wollte sich von dem Kostüm partout nicht mehr trennen, als seine Besitzerin es ihm wieder ausziehen wollte. Katzen Verschmuster Kater sucht neue Besitzer: Doch Interessenten sollten eines wissen! Im Clip heißt es: "Ich habe meinem Kater ein Dracula-Kostüm angezogen und er wollte es danach nicht mehr ausziehen. Er ging sogar zum Cardio-Training damit und ging dann zum Abendessen. Ich hatte Gäste und er trug es weiter." Virales TikTok-Video mit Kater Lindo passt perfekt zu Halloween Statt das Kostüm wieder herzugeben, legt Lindo lieber eine Runde Cardio-Training ein. © TikTok/Screenshot/twonawtycats In dem Video, das seit Sonntag bereits 1,2 Millionen Klicks und gut 200.000 Likes einheimsen konnte, ist Lindo in seinem Element. Er tut einfach alles, um sich nicht von seinem Outfit trennen zu müssen. "Er hat dieses Kostüm wirklich geliebt", heißt es im Kommentar neben dem Clip, der seitdem so viele Menschen verzückt hat. Im Gespräch mit Newsweek erklärte Frauchen Amanda: "Überraschenderweise gefiel ihm das Dracula-Kostüm und er machte einfach weiter - vielleicht, weil es eher wie ein Umhang aussieht und er normalerweise gerne in Decken gehüllt ist." Und weiter: "Ich habe auch meine anderen Katzen angezogen. Es schien ihnen nichts auszumachen. Aber sie waren definitiv nicht so eifrig wie er und haben sich nicht so aufgespielt." Katzen Süße Lovestory: Katze und Kater finden sich im Tierheim Übrigens: Lindo ist auf TikTok kein One-Hit-Wonder. Zusammen mit Kater Guccie und neuerdings auch mit Kater Prince sorgt er regelmäßig für lustige Clips. Kein Wunder, dass die Tiere dort inzwischen mehr als 85.000 Follower haben.

Titelfoto: TikTok/Screenshot/twonawtycats