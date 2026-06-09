09.06.2026 07:27 Grusel-Fund beim Versteckspielen: Was Kinder in diesem Garten entdecken, bricht jedem das Herz

Überreste von 16 toten Katzen wurden in demselben Gartenteich in England gefunden. Alle fragen sich jetzt was mit den Tieren passiert ist.

Von Benjamin Schön

Coventry (England) - Dieses furchtbare Geheimnis kam nur durch einen puren Zufall ans Licht! Beim Versteckspielen in einem verlassenen Garten in Coventry entdeckten Kinder in einem tiefen, modrigen Teich eine tote Katze. Als eine herbeigerufene Nachbarin das Wasser mit einem Netz durchsuchte, kam der blanke Horror zum Vorschein: Auf dem Grund des Beckens lagen die Überreste von 16 Samtpfoten!

Auf dem Grund des Teiches wurden die Überreste diverser Katzen gefunden. (Symbolbild) © 123rf, michalknitl Paula Singleton, die in der Straße als die "Katzen-Lady" bekannt ist und sich rührend um Streuner kümmert, fand in dem schlammigen Grab ihre eigenen zwei Lieblinge wieder. "Gingernut" und "Clyde" waren Wochen zuvor spurlos verschwunden. Der Anblick der leblosen Körper war so schrecklich, dass die Bilder unter Verschluss bleiben müssen – einigen Katzen fehlten ganze Gliedmaßen, anderen der Kiefer. Die Polizei und die Tierschutzorganisation RSPCA gehen von einem tragischen Unfall aus. Katzen Kiba und Mali vertragen sich nicht mit neuen Katzen ihres Besitzers: Nun suchen sie eine Chance Die Katzen seien beim Trinken über die steilen Betonwände hineingefallen und ertrunken. In der Nachbarschaft glaubt das keiner.

Die Anwohner sind von dem Fund der Katzen zutiefst geschockt. (Symbolbild) © 123rf, gorgev

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