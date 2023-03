Herrchen hat vergessen Katze zu füttern: Was das Tier daraufhin tut, verzückt so viele

Worcester (Massachusetts) - Was für ein dreistes Verhalten! Ein User, der sich selbst nur BM nennt, hat vor Kurzem ein "Geständnis" auf Reddit abgelegt. Der US-Amerikaner aus Worcester/Massachusetts gab zu, seinen Kater Oreo nicht zur gewohnten Zeit gefüttert zu haben. Wie das Tier mit diesem "Fehlverhalten" umging, hielt das Herrchen in einem Foto fest, das er zusammen mit seinem Posting veröffentlichte.

In der Regel müsse er um 7 Uhr morgens aufstehen. Oreo und seine anderen Katzen bekämen aber schon um 5.30 Uhr ihr Frühstück. "Wenn ich nicht rechtzeitig aufstehe, fängt er an, mir Kopfstöße zu verpassen", klagte BM sein Leid.

Dort berichteten viele Katzenbesitzer von ganz ähnlichen Blicken ihrer Samtpfoten, wenn auch sie ihnen das Futter zu spät lieferten. Wohl auch deshalb war der Beitrag so erfolgreich.

Weil nicht nur der Katzenbesitzer, sondern auch Tausende andere, in dem Blick der Samtpfote große Vorwürfe erkannten, ging das Posting viral. 72.000 Upvotes erhielt es binnen der ersten neun Tage in dem Reddit-Forum "Aww".

"Normalerweise füttere ich ihn um 5.30 Uhr. Es war 5.35 Uhr und ich lag noch im Bett, also bekam ich diesen Blick", schrieb BM zu dem kuriosen Schnappschuss.

"Wenn das nicht klappt, springt er auf den Nachttisch und fängt an, Dinge wie meinen Labello, meine Kopfhörer usw. herunterzuschlagen. Wenn auch das nicht klappt, springt er auf meine Frau und mich und läuft auf uns herum, bis ich aufstehe", so das arme Herrchen.

Bei aller Härte, die Oreo zu Hause an den Tag legt, ist ihm die Liebe seiner Besitzer trotzdem sicher. "Er ist traurig, wenn das Haus leer ist. Wir lassen jemanden bei uns übernachten, wenn wir in den Urlaub fahren, damit er Gesellschaft hat. Er ist unser Baby!", so BM.

Na, dann kann es ja doch nicht so schlimm sein. Aber wer zu Hause die Hosen anhat, dürfte spätestens nach diesem Interview sonnenklar sein...