Herrchen installiert "unüberwindbaren" Zaun, doch seine Katzen haben einen anderen Plan

Es dauerte nicht lange, bis die schlauen Stubentiger die Schwachstelle im System erkannten. © TikTok/bengal.adventures

Chai und Aura sind zwei äußerst verspielte Bengalkatzen. Als sie immer wieder das Grundstück der Nachbarn unsicher machten, ließen sich Herrchen und Frauchen eine schlaue Idee einfallen.

Auf ihrem bereits vorhandenen Zaun installierten die Besitzer der Kätzchen drehende Zaunrollen. Sobald sich eine Katze an der Rolle festhalten will, fängt sie an, sich zu drehen, und zwingt somit die Fellnase, zurück auf den Boden zu springen.

Ein witziges Video auf dem TikTok-Kanal "bengal.adventures" zeigt Chai und Aura, wie sie versuchen, die zusätzliche Zaunverstärkung zu überwinden.

Während die Stubentiger bei ihren ersten Versuchen noch scheitern, lernen sie erstaunlich schnell dazu. Schließlich entpuppt sich das vermeintlich unüberwindbare System als doch nicht katzensicher.