Kätzchen kann sich vor Kälte kaum bewegen: Arbeiter machen herzzerreißende Entdeckung auf Baustelle

Die Arbeiter einer Baustelle in New York machten Anfang Februar eine herzzerreißende Entdeckung in einigen Trümmern der Anlage - mitten in der Winterkälte!

Von Svea Nieberg

New York (USA) - Die Arbeiter einer Baustelle im New Yorker Stadtteil Bronx machten Anfang Februar eine herzzerreißende Entdeckung in einigen Trümmern der Anlage - mitten in der eisigen Winterkälte! Die kleine Yankee – die zuerst noch für einen Kater gehalten wurde – konnte sich vor Kälte kaum bewegen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/puppykittynycitys (2) Wie "Puppy Kitty NYCity" seither auf Instagram mitteilte, saß dort ein winziges Kätzchen fest. Das Tier war dermaßen unterkühlt, dass es sich kaum noch bewegen konnte und immer wieder kläglich um Hilfe rief. "Die Bauarbeiter hörten ihre Schreie und suchten nach ihr", erklärte die Vorsitzende des Tierschutz-Verbandes, Meagan Licari, gegenüber The Dodo. "Als sie sie fanden, war sie eiskalt." Wie schlimm es wirklich um das Samtpfötchen stand, wurde allerdings erst klar, als die alarmierte Licari selbst am Fundort ankam. Katzen Frau verweigert Katze zweites Abendbrot: Was das Tier dann tut, sorgt für großes Gelächter "Ihre Temperatur war so niedrig, dass sie nicht einmal auf dem Thermometer angezeigt wurde. Sie konnte ihren Kopf nicht heben. Ich habe sie sofort in die Notfallklinik gebracht", erinnerte sie sich zurück. Yankee, wie das Kätzchen seither getauft wurde, legte ihr Schicksal ohne zu Murren in die Hände ihrer Retterin. Tatsächlich war dem Tier viel zu kalt, um auch nur ein Fünkchen Misstrauen gegenüber den Menschen aufzubringen. Auf Instagram dokumentierten die Tierretter Yankees Genesungsprozess: Kätzchen Yankee wurde bereits adoptiert! Aus dem zitternden Kätzchen ist seither ein aufgewecktes, verspieltes Katzen-Junges geworden! © Instagram/Screenshot/puppykittynycitys Und das sollte sich bezahlt machen! Nachdem Yankee bei einem Tierarzt aufgewärmt und schließlich auch gefüttert wurde, verwandelte sich das ruhige, vor Kälte zitternde Tier innerhalb weniger Tage in ein aufgewecktes, verspieltes Katzen-Kind! "Es dauerte drei Tage im Krankenhaus, bis sie sich wieder erholt hatte", erklärte Licari weiter. "Sie brauchte viel unterstützende Pflege, aber jetzt ist sie das glücklichste Mädchen auf der Welt!"

Und es kommt noch besser: Nicht nur geht es Yankee mittlerweile um Welten besser - noch dazu hat sie innerhalb kürzester Zeit eine Fürimmer-Familie gefunden, bei der sie den Start in ihr neues, glückliches Leben ohne Hunger, Angst und Kälte antreten kann.

