Katze lernt frechen Tür-Trick: Was der Familienhund dann macht, bringt so viele zum Lachen

Kalifornien (USA) - Eingeschlossen in einem Raum? Für Kätzchen Poly keine Option!

Auf diesen Trick ist Kätzchen Poly besonders stolz! © Bildmontage: TikTok/Screenshot/madelinemahallati (2)

Wie Madeline T. Stevens-Saadeh in einem Gespräch mit dem Tier-Portal The Dodo berichtete, gibt es im Haus ihrer Familie einen abgetrennten Bereich, in dem sich die Haustiere aufhalten dürfen.



Dieser ist mit einer Glastür begrenzt, die immerzu geschlossen ist und den Vierbeinern vermitteln soll: Hier ist stopp! – Ein Gesetz, von dem Kätzchen Poly nicht sonderlich viel hält.

In einem Video (siehe unten), das ihre Besitzerin kürzlich auf TikTok veröffentlichte, ist zu sehen, wie die Samtpfote mit einem eleganten Sprung nach oben hüpft, sich mit den Vorderpfötchen an der Klinke festhält und mit ihrem Schnäuzchen das Schloss betätigt. Kurz darauf springt die Tür auch schon auf.

Scheinbar ist Poly einfach zu schlau für diesen einfachen Schließmechanismus.



Doch damit nicht genug!