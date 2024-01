Mann entdeckt Loch im Zaun: Was er dahinter findet, verändert sein Leben für immer

Mit diesem Blick fing alles an. © X/Screenshot/francesandfam

Doch alles von Anfang: Im Herbst 2021 bemerkte der junge US-Amerikaner ein kleines Loch im Zaun seines Grundstücks, das er natürlich sofort reparieren wollte. Als er sich dazu an die Arbeit machte, entdeckte er jedoch etwas, womit er nicht gerechnet hatte: Durch das Loch starrte ihn ein verängstigtes Augenpaar an.

Tatsächlich saß auf dem benachbarten Grundstück eine kleine Katze, die sich sofort aus dem Staub machte, als Thomas versuchte, sich ihr zu nähern. Der junge Mann sah ihr besorgt nach, schenkte dem Ganzen jedoch vorerst keine Beachtung mehr – bis das Tier kurz darauf zurückkehrte.

Der US-Amerikaner schloss den Besucher schnell ins Herz. "Sie hatte offensichtlich Hunger und war ganz allein", erinnert sich Thomas in einem Gespräch mit The Dodo zurück. "Also habe ich angefangen, sie zu füttern und ihr Vertrauen zu gewinnen. Eines Nachts dann tauchte sie bei mir auf, verletzt. Also habe ich sie mit nach drinnen geholt."

Dort konnte er mit Erleichterung feststellen, dass die kleine Katze nicht schwer verletzt war. Dennoch würde sie für die nächsten Tage besonderer Pflege bedürfen: So war das Findelkind nämlich schwanger.