Katze lebt mit Hund zusammen und entwickelt kuriose Angewohnheit

Das Kätzchen hat sich einiges von dem Hündchen abgeschaut: Mittlerweile hechelt die Fellnase sogar schon. © Collage: Screenshot/TikTok/@kaizargoeswild

Der süße Kater Kaizar sorgte vor Kurzem auf seinem TikTok-Kanal "@kaizargoeswild" für einen viralen Hit: In einem aktuellen Video zeigt der Vierbeiner, welch merkwürdige Eigenart er von seiner großen Hunde-Schwester übernommen hat.

In dem gerade einmal 13 Sekunden langen Clip sieht man das Kätzchen an sich nur auf dem Boden sitzen - so weit, so gut. Das Verblüffende dabei ist aber, was Kaizar mit seinem kleinen Maul macht.

Denn die Samtpfote hat ihren Mund durchgängig geöffnet, atmet ganz hastig und hechelt außerdem die ganze Zeit laut hörbar. Wenn man es nicht besser wüsste, könnte man fast meinen, dass da keine Katze, sondern ein Hund zu hören ist.

"Manchmal bellt er auch, aber das habe ich bislang noch nicht filmen können", schreibt das amüsierte Frauchen des ulkigen Tieres zu dem Video. Der Grund für das ungewöhnliche Verhalten des Katers liegt also offensichtlich darin, dass er die Hündin nachahmen möchte, mit der er von klein auf zusammengelebt hat.

"Wir haben ihn mehrfach auf Herz- oder Lungenkrankheiten untersuchen lassen", erklärt seine Besitzerin in dem Clip, "aber offensichtlich macht er einfach nur seine große Schwester nach."