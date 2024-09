Katze sieht zum ersten Mal Schafe: Ihre Reaktion begeistert das Netz

Um die Weidetiere genauer betrachten zu können, richtete sich Kätzchen Anton auf. © Collage: Screenshots/TikTok/@funnyflufffs

Kater Anton, eine schwarz-weiße Samtpfote, schien voll der Neugier zu sein, als er plötzlich ein paar weiße Vierbeiner erblickte, die er noch nie zuvor gesehen hatte.

Antons Besitzer hielt die erstaunliche Begegnung auf Video fest und veröffentlichte sie auf seinem TikTok-Kanal "funnyflufffs".

In dem Clip ist zu sehen, wie sich Anton gespannt auf seine Hinterbeinchen stellt und dabei aussieht, als wolle er ein Erdmännchen imitieren.

Das amüsante Video ging schnell viral und erhielt 289.000 Likes und 1,9 Millionen Aufrufe.

Was sich das Haustier wohl in jenem Moment denken mag? In der Einblendung im Video heißt es: "Was ist das, Mama? Gehen wir näher ran."

Anton jedenfalls starrt mit großen Augen auf die Schafherde und wirkt dabei überrascht und neugierig zugleich.