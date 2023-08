Katze spielt Streich: Doch alle achten nur auf ihre Pfoten

In einem anderen Video deutlich besser zu sehen: der "Daumen" an der Pfote. © TikTok/Screenshot/newsprojoe

Darum wollte es auch Newsweek genauer wissen, fragte bei Joe nach. Demnach leidet Pancake an Polydaktylie. Dabei handelt es sich um einen Gendefekt, der dazu führt, dass die Katze mehr Zehen als üblich hat.

Normalerweise haben Samtpfoten an den Vorderpfoten fünf, an den Hinterpfoten vier Zehen. Doch Mutter Natur hat es bei Pancakes Vorderpfoten etwas zu gut gemeint. Auch Menschen können übrigens an Polydaktylie leiden. Sie haben dann zum Beispiel sechs Finger an den Händen.

Doch Fellfreund Joe stört sich daran nicht im Geringsten. Ganz im Gegenteil: Er freut sich über den Erfolg seines Videos.

So sagte er: "Soziale Medien sind oft voller Negativität. Aber die überwältigend positive Reaktion auf unsere Katzen ist unglaublich. Menschen aus der ganzen Welt haben sich wegen der beiden gemeldet, und ich bin froh, dass sie so vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern."

So nimmt die Geschichte ein glückliches Ende. Und da sich Pancake an ihrem "Daumen" nicht zu stören scheint, dürfte sie ein schönes Katzenleben vor sich haben.