Katze spielt mit Hundespielzeug: Als Besitzer sich zu ihr umdreht, trifft ihn der Schlag

Phoenix (USA) - Als Mark in der Küche stand und sich nach seiner Katze umdrehte, bekam er einen riesigen Schock.

Bei diesem Anblick rutschte Mark das Herz in die Hose. © Screenshot/Reddit/HabanyGaming

Der Haustierbesitzer war fassungslos, als er bemerkte, dass sein Kätzchen namens Lucky offenbar ein Bein verloren hatte.

Mark, der im US-Bundesstaat Arizona lebt, war kurz davor, seinen Stubentiger zum Tierarzt zu bringen, als er bei genauerem Hinsehen die bizarre Wahrheit erkannte.

"Ich stand in der Küche und bereitete das Abendessen vor, während sich Lucky mit einem Hundespielzeug vergnügte", sagte Mark gegenüber Newsweek.

"Irgendwann drehte ich mich um und sah Lucky auf dem Boden liegen, das Bein unter sich geklemmt und das Hundespielzeug direkt vor seinem Bein", erzählte Mark.

Durch seinen beiläufigen Blick sah es so aus, als wäre seinem Kätzchen ein Bein abgefallen. "Als ich genauer hinsah und erkannte, was wirklich los war, machte ich ein Foto, um es meiner Frau und den Kindern zu zeigen. Wir haben alle sehr gelacht", so der US-Amerikaner.