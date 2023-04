Katze tut so, als ob sie kuscheln will: Doch der Siam-Mix hat es faustdick hinter den Ohren

Köln - Können diese Augen lügen? Die kleine Nefer schaut ihre Besitzer aus ihren kristallblauen Augen meist vertrauensvoll an und begegnet ihnen ebenso sanft. Dann jedoch scheint ihr wahrer Charakter zum Vorschein zu kommen.

Nefer hat stahlblaue, unschuldige Augen. Doch der Schein trügt. © Screenshot/Instagram/tierheim_dellbrueck

Nefer trägt einen außergewöhnlichen Namen und besticht viele Katzenliebhaber durch ihr Aussehen. Der Siam-Mix ist gerade einmal zwei Jahre alt und hat die für diese Rasse charakteristische Fellfarbe: Der Kopf sowie die Ohren kommen in dunkler Farbe daher, der Rest des Körpers ist beige bis braun gefleckt.

So lieb wie Nefer scheint, so faustdick hat sie es laut dem Tierheim Dellbrück in Köln hinter den Ohren.

"Sobald man ihr Zimmer betritt, kommt sie einem um die Beine geschlichen, klettert auf den Schoß und will Aufmerksamkeit und Zuwendung", schildern die Mitarbeiter Nefers Gemütsart.

Doch das sei "scheinheilig", wie es das Tierheim beschreibt. Sobald man ihr dann ebenjene Zuwendung schenken wolle, "beißt oder kratzt sie, je nach Laune".

Das sei nicht böse gemeint, glaubt das Tierheim, ganz schmerzfrei seien die Angriffe jedoch auch nicht unbedingt.

"Wir sind überzeugt, dass es daran liegt, dass sie einfach nicht ausgelastet ist und irgendwo ihre überschüssige Energie loswerden muss", vermuten die Pfleger.