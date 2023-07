Katze wartet vor Fahrstuhl: Was dann passiert, verzückt so viele

Mumbai (Indien) - Auf seine alten Tage verzückt dieser Kater seit Beginn des Wochenendes das Netz. Am Freitag ging der Clip mit der Samtpfote auf Twitter viral. Gedreht wurde das süße Video (siehe unten) vom indischen Filmemacher Manish Hariprasad, der ebenso wie die Fellnase in Mumbai lebt.

Im Fahrstuhl scheint Kater Ginger sein Ziel klar vor Augen zu haben. © Twitter/Screenshot/@manishariprasad

So lautet sein Kommentar: "Darf ich vorstellen: Ginger. Er kam als alter, halb blinder Herr in unser Haus. Jetzt gehören ihm das Gebäude, alle Wohnungen darin und wir."

Der Kater hasse es, die Treppe zu nehmen, also miaue er so lange, bis sie ihn in die gewünschte Etage bringen würden. "Ein Miau bedeutet 3. Stock, kein Miau bedeutet 'wohin auch immer du gehst'", so die kuriose Erklärung von Hariprasad.

Beim Publikum kommt die süße Geschichte sehr gut an. Knapp 100.000 Klicks hat das Werk bisher einstreichen können - Tendenz steigend.

Auch in der Kommentarspalte ist zu sehen, wie niedlich manch einer den alten Kater findet. Während einige Herzchen-Emojis nutzen, amüsieren sich andere über den ulkigen "Fahrstuhl-Fahrer", posten Tränen lachende Smileys.

Diesen tierischen Fahrstuhl-Chauffeur muss man eben einfach gernhaben.