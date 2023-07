Katzen-Duo sieht schlafenden Chihuahua: Ihre fürsorgliche Reaktion verzaubert das Netz

Ganz sanft gehen die Stubentiger vor und stupsen den winzigen Hund an. © Collage: Screenshot/TikTok/lana.rode1

Diese beiden Kätzchen meinen es gut mit ihrem tierischen Mitbewohner. Dabei wohnen die Samtpfoten mit einem wesentlich kleineren Chihuahua zusammen.

Macht aber nichts, die drei verstehen sich gut. Und wenn der kleine Kläffer mal merkwürdige Hunde-Sachen macht, schauen die beiden Stubentiger schon mal nach dem Rechten. Frauchen Lana lässt natürlich kaum eine Gelegenheit aus, die Abenteuer ihrer drei Haustiere auf TikTok gebührend in Szene zu setzen.

So wie neulich, da schlief der Chihuahua ganz tief und fest auf dem Sofa. Als eine der beiden Katzen das bemerkt, kommt sie geschwind dahergelaufen, zieht die Hundedecke weg und stupst den Winzig-Hund mit ihrer Pfote ganz sanft an - immer wieder - so lange bis die Katze überzeugt ist, dass die Fellnase tatsächlich nur schläft. Die andere Samtpfote schaut derweil ganz interessiert zu.

Mehr als zwei Millionen Mal wurde das kuriose TikTok bereits gesehen. Die User sind sich einig: "So niedlich!", "Wie vorsichtig die Katze ist" und "Awww, wie süß die drei miteinander sind", heißt es in der Kommentarspalte.