Katze kuschelt sich an Baby: Doch dann hat sie ein Problem

Kater Chase kann dem Baby seines Frauchens Fifi nicht widerstehen. © Collage: Screenshot/TikTok/@dontstopmeowing

In dem Video (siehe unten) klettert Kater Chase in die Wiege des Babys, das gerade ein Nickerchen machen will. Doch mit seinen Pfoten kommt der Stubentiger vor allem dem Gesicht des Kleinen bedrohlich nahe.

Mutter Fifi passt das alles nicht so recht. Obwohl sich Chase am Ende sehr vorsichtig neben das Baby legt, ist es ihr schlicht und ergreifend zu nahe. "Es ist so schwer, ihn fernzuhalten", schreibt die Mutter im TikTok-Kommentar.

Während sie sich eher Sorgen macht, schmelzen die Herzen der Zuschauer nur so dahin. Auf TikTok sammelt der Clip auf diese Weise rund sechs Millionen Klicks.

Dazu kommen mehr als 750.000 Likes. Auch in den Kommentaren wird schnell deutlich, was die User von Fifis Ängsten halten.