Kleines, krankes Kätzchen sucht ein liebevolles Zuhause

Dippoldiswalde-Reichstädt - Kater Robert hatte keinen leichten Start ins Leben. Jetzt sucht er ein liebevolles Zuhause fernab des Tierheims in Reichstädt.

Robert kommt mit seiner kleinen Einschränkung wunderbar zurecht. © tierheimfreital.de

Wie das Tierheim Freital berichtet, musste der tapfere Kater schon früh kämpfen - und sucht nun endlich ein liebevolles Für-immer-Zuhause, in dem er zur Ruhe kommen darf.

Robert wurde im Alter von nur 1,5 Wochen gefunden und ins Tierheim gebracht. Seitdem trägt er den chronischen Katzenschnupfen (Herpes/Calici) mit sich herum, lässt sich davon jedoch nicht unterkriegen.

Zwar sind seine Augen leicht beeinträchtigt, weshalb er nicht alles ganz scharf sehen kann, doch die Tierärzte sind sich einig: Eine Operation ist nicht notwendig.

