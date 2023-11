Mann bringt Katze zum Tierarzt: Als er ihre Box öffnet, bemerkt er seinen Fehler

Raleigh (North Carolina) - Er begriff es einfach nicht: Erst wunderte sich ein Familienvater aus Raleigh, North Carolina, dass es einen Widerstand gab, als er seine Katze Lily in die Transportbox steckte. Dann staunte er darüber, wie schwer sie zu sein schien. Schließlich machte sich der Mann auf den Weg zum Tierarzt. Etwa 15 Minuten später nahm er Lily samt Transportbox aus dem Auto . Als er endlich genau hinsah, fiel ihm die Kinnlade herunter.

Skeptisch blickt Lily aus der Transportbox. Was stimmt hier nicht? © Screenshot/TikTok/mbpage

Der US-Amerikaner hatte nämlich statt einer gleich zwei Katzen mitgenommen. Neben Lily steckte Sampson, der Kater seines Sohnes, in der Transportbox.

Über seinen Fehler konnte nicht nur der Fellfreund herzlich lachen, sondern auch der Tierarzt, der direkt Nägel mit Köpfen machte. Er entschied sich spontan, auch den blinden Passagier zu untersuchen.

Weil sich der Familienvater so über den kuriosen Vorfall amüsierte, drehte er einen kurzen Clip, in dem die Samtpfoten gemeinsam in der Transportbox zu sehen sind.

Anschließend teilte er das Video in der Chatgruppe der Familie. "Nachdem ich zunächst gelacht hatte, fragte ich: 'Fühlte sie sich nicht schwerer an?'", erzählte seine Tochter, Mary Brennan Page, diese Woche im Interview mit Newsweek. Doch "er dachte, Lily hätte gerade ein paar Pfund zugenommen", erklärte sie.

Wenig später hatte Page eine Idee.