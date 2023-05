Mann rasiert Bart und Haare kurz: Jetzt lachen Millionen über die Reaktion seiner Katze

Kokomo (Indiana) - Wuschelhaare, Zottelbart: An diesen Look seines Herrchens hatte sich Kater Ferris längst gewöhnt. Insbesondere mit dem Bart von Jordan Ousley (35) aus Kokomo im US-Staat Indiana, kuschelte der Stubentiger immer gerne. Doch dann wagte der Mann einen Kahlschlag, der Ferris offenbar einen kleinen Schock versetzte. Über die Reaktion des Katers auf den neuen Look seines Besitzers amüsieren sich inzwischen Millionen TikTok-User.