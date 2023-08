14.08.2023 17:00 Mann ruft sofort die Polizei, als er sieht, was seine Katze in seiner Abwesenheit treibt

Ein Katzenbesitzer in den USA ließ seinen Stubentiger allein Zuhause. Über eine Kamera sah er mitten in der Nacht, was sie anstellte und alarmierte die Polizei

Von Dana-Jane Kruse

USA - Katzen sind recht selbstständig und können auch mal über einen längeren Zeitraum allein bleiben. Heutzutage greifen trotzdem immer mehr Haustierbesitzer zu Kameras, um im Notfall schnell handeln zu können. Ein Katzenbesitzer aus den USA verständigte jetzt sogar die Polizei.

Dieses freche Kätzchen verursachte einen nächtlichen Polizeieinsatz, als sein Besitzer nicht Zuhause war. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/allthewhilekyle (Crocokyle) Katzen sind eigensinnige Tiere und weniger auf Menschen angewiesen als Hunde. Den Stubentiger ein paar Tage allein zu lassen, wenn er mit Futter, Wasser und einem sauberen Katzenklo versorgt ist, wird zwar nicht empfohlen, ist allerdings machbar, wenn es gar nicht anders geht. Ein Mann aus den USA ließ seine Katze für ein paar Tage um einen Kurzurlaub anzutreten. Einige Autofahrtstunden von seinem Wohnort entfernt checkte er jedoch regelmäßig die Überwachungskameras des Hauses, um nach seinem Haustier zu sehen. Auf TikTok postete er den Vorfall, der bei besagtem Urlaub Ende Juni dazu führte, dass er die Polizei anrief. Davon berichtete das Nachrichtenportal Newsweek. Katzen Selbst noch blutjung: Katzenmama zieht zwei Kitten groß und adoptiert sogar ein Drittes "Diese Jungs haben uns einen großen Gefallen getan", schrieb User Crocokyle auf seinem TikTok-Account über die Polizisten, die sich in seiner Abwesenheit Zugang zu seinem Haus verschafften. Offenes Gefrierfach sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz Während einer der Beamten das Gefrierfach schloss, behielt sein Kollege den Schnurrhaar tragenden Übeltäter im Auge. © Bildmontage/Screenshots: TikTok/allthewhilekyle (Crocokyle) Denn die freche Katze des Mannes sprang auf den Kühlschrank und öffnete das obere Eisfach. Nicht etwa absichtlich, sondern weil sie auf die Hängeschränke dahinter springen wollte und sich dabei so ungünstig vom Kühlschrank abstieß, dass sie dabei mit den Hinterläufen auch die Tür der Kühleinheit auftrat. Die Überwachungsaufnahme zeigte eine Zeit zwischen 16 und 17 Uhr an. Doch erst um ein Uhr morgens des darauffolgenden Samstags bemerkte der Katzenbesitzer das offene Gefrierfach in der Küche. Um sich eine stundenlange Fahrt mitten in der Nacht zu ersparen, kam der Mann auf die Idee die Polizei zu bitten vorbeizukommen, um das Eisfach zu schließen. Katzen Kein Zutritt für fremde Katzen: Intelligente Katzenklappe aus Thüringen soll in Serie gehen In weniger als einer halben Stunde traten dann tatsächlich zwei Beamten zur Tür herein und schlossen das Gefrierfach. "Ich habe ihnen gesagt, sie können [meine Katze] ruhig anschreien", gab ihr Besitzer zum Besten, der wohl gerne das gleiche getan hätte, als er das offene Gefrierfach auf den Überwachungsaufnahmen gesehen hatte. Doch die Beamten versuchten nur kurz die scheue Samtpfote zu streicheln und gingen dann wieder. "Schafft euch lieber einen Hund an", lautete das Fazit des Katzenbesitzers.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshots: TikTok/allthewhilekyle (Crocokyle)