Polizist überbringt Frau schlechte Nachricht: Was er nebenbei mit ihrer Katze macht, ist ein riesen Lacher

Fulton (Kentucky) - Als es am Dienstagmorgen um 7 Uhr an ihrer Haustür klingelte, war Jess Crass (26) erst einmal irritiert. Verwundert öffnete die US-Amerikanerin aus Fulton, Kentucky, einem Polizisten die Tür. Was Officer Eric Byassee ihr zu sagen hatte, machte die Sache nicht besser. Wenigstens tat der US-Polizist kurz darauf etwas mit Crass' Katze, das sie köstlich amüsierte. Glücklicherweise filmte die junge Frau den Moment geistesgegenwärtig. Denn mittlerweile lachen Millionen TikTok-User darüber.

Die Katze jagt dem Punkt hinterher, den Officer Eric Byassee mit seinem Laserpointer macht. © TikTok/Screenshot/jessfinacrass

"Ich war nicht schockiert, den Beamten mit der Katze spielen zu sehen, denn die meisten Beamten, die in unserem Landkreis arbeiten, sind sehr freundlich", so die 26-Jährige. "Es war so schön zu sehen, wie jemand mit einem so stressigen Job etwas so Normales tut", ergänzte sie.

Dass es in Fulton insgesamt etwas ruhiger zugeht, zeigt sich auch daran, dass sich Chief Allen Poole sofort die Zeit nahm, ebenfalls mit Newsweek über das kuriose Video zu sprechen.

"Wir sind eine Kleinstadtpolizei mit einer fantastischen Verbindung zu unserer Gemeinde, die hauptsächlich auf Interaktionen basiert, wie sie jeder im Video miterlebt", freute sich der Vorgesetzte von Officer Byassee.



"Ironischerweise stürmte Officer Byassee, als er erfuhr, dass das Video viral ging, in mein Büro, um mich über den Vorfall zu informieren, da er befürchtete, dass die öffentliche Meinung dazu möglicherweise nicht positiv sein könnte", erklärte Poole.



Er selbst habe sich dann die Kommentare angesehen und festgestellt, dass das Gegenteil der Fall war. Wäre die Welt doch nur überall so entspannt wie in Fulton.