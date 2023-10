Rätsel um Katzen-Mama: Wo stecken bloß ihre Babys?

Die Mieze wurde als Fundkatze im Tierheim Köln-Dellbrück abgegeben. © Instagram/Tierheim Köln-Dellbrück

"Wo sind meine Kinder?" Diese Frage dürfte sich die weiß-braune Mieze mit dem traurigen Blick aktuell im Minutentakt stellen, wie die Tierheim-Mitarbeiter in ihrem jüngsten Instagram-Posting schreiben.

Demnach ist die Samtpfote am gestrigen Dienstag als Fundtier in der Kölner Auffangstation gelandet. Zuvor sei sie an einem Müllcontainer in der Holsteinstraße im Stadtteil Mülheim gefunden worden, berichten die Pfleger.

Die erste Freude darüber, dass sich die Mieze nun in guten Händen befindet, hielt jedoch nicht lange an. So machten die Tierfreunde am Körper der Katze eine Entdeckung, die ihnen große Sorgen bereitet.

"Sie gibt Milch und hat 'angenuckelte' Zitzen." Für die Pfleger ein eindeutiges Zeichen, dass ihr neuer Schützling erst kürzlich Junge zur Welt gebracht haben muss.

Damit drängt sich eine wichtige Frage auf: Wo stecken die Kitten bloß?