Schüchterne Katze hofft auf Happy End: Findet "Kimi" ihr Glück?

Kimi genießt die Näher "ihrer" Menschen und liebt es, ausgiebig gestreichelt zu werden. Sie ist sehr verspielt und bringt mit ihrem Charme viel Freude in ein Zuhause.

Sie fühlt sich in der Wohnung wohl und würde sich über einen vernetzten Balkon zum Luftschnappen freuen.

Großkaninchen "Konradi" hofft auf ein neues Zuhause mit einem Artgenossen. © Tierheim München

Auch das Großkaninchen "Konradi" sucht ein Zuhause.

Er wurde im Mai 2020 geboren und ist kastriert. Konradi wurde im Tierheim abgegeben, weil er sich mit dem vorhandenen Kaninchen der Familie nicht verstanden hat.

Er sucht daher nach einer neuen Partnerin: "Konradi ist auf der Suche nach einer etwa gleichaltrigen Kaninchendame, mit der er seine Tage verbringen, im Heu wuseln und gemeinsam Salat mümmeln kann", erklären seine Pfleger.

Gegenüber Menschen ist er sehr zutraulich und aufgeschlossen, kann aber auch frech sein. Bestenfalls haben seine Halter daher Erfahrung im Umgang mit Kaninchen.

"Im Sommer kann der charmante Frechdachs gerne in Außenhaltung leben, da er aber Kaninchenschnupfen hat, muss er im Winter auf jeden Fall nach drinnen", so das Tierheim. Konradi braucht aufgrund seines imposanten Körperumfangs etwas mehr Platz. Ein Gehege für ihn und ein weiteres Tier sollte mindestens sechs Quadratmeter plus Auslauf groß sein.

Hast Du ein passendes Plätzchen für Konradi? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/92100053 im Kleintierhaus.