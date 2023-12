Schülerin bringt Babykatze mit zur Prüfung: Dann trifft ihr Lehrer eine spontane Entscheidung

Mexiko - Als wäre eine Prüfung nicht schon stressig genug: Eine mexikanische Schülerin kam völlig aufgelöst in die Schule und hatte ein kleines, schnurrendes Problem dabei – was sollte sie währenddessen bloß mit ihrem Kätzchen machen? Ihr Lehrer hatte schließlich die Lösung parat und die verzauberte alle.

Doch was steckte dahinter?

Der Lehrer beschäftigte sich mehr mit der Samtpfote, als auf seine Schüler zu achten. Das bringt ihm aber allerhand Sympathie ein. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/sherlyn_franco__

Laut der US-Seite The Dodo handele es sich bei dem Lehrer um Martin Adan, der an einer Schule in Mexiko Französisch und Englisch unterrichtet.

An jenem Morgen schrieb seine Klasse einen Test. Völlig verzweifelt habe die Schülerin versucht, jemanden zu finden, der sich um das Kätzchen kümmert, doch ohne Erfolg. Und so habe sie es mit in den Unterricht gebracht, allein lassen konnte sie es nicht.

"Ich beschloss, meiner Schülerin zu helfen, indem ich mich um das Kätzchen kümmerte, während sie ihre Prüfung ablegte", so Adan gegenüber The Dodo. Schließlich sollte die sich zu 100 Prozent auf ihre Aufgaben konzentrieren können. "Außerdem liebe ich Katzen."

Tiere verdienen seiner Meinung nach so viel Liebe, da sei es selbstverständlich gewesen, sich um sie zu kümmern. Noch ein Grund mehr, dass er alle Sympathien auf seiner Seite haben dürfte.

Das kurze Video wurde mittlerweile satte 1,8 Millionen Mal gelikt und es finden sich Tausende Kommentare unter dem Beitrag, bei denen mit Herz-Emojis nicht gegeizt wird.

Ob Sherlyn Franco die Prüfung dank des süßen Einsatzes ihres Lehrers bestanden hat, erfährt man nicht. Trotzdem wird sie ihm wohl ewig dankbar sein.