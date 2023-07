Seltene Katzenrasse: Das macht die Devon Rex so besonders

München - Die Devon Rex ist eine seltene Katzenrasse , die ihren Ursprung in Großbritannien hat. Durch ihre äußere Erscheinung heben sich die Samtpfoten von anderen Artgenossen ab. Eine Vertreterin dieser Rasse wartet nun im Münchner Tierheim.

Die gesprächige, liebe Dame sucht ein Zuhause in Wohnungshaltung.

Mit lockigem Fell, großen Augen und einem flachen Gesicht erinnern Devon Rex an Kobolde. Doch diabolisch sind sie selten. Auch bei "Diva" ist der Name kaum Programm: Sie ist eine verschmuste, menschenbezogene und verspielte Katze - und damit eine typische Devon Rex.

Kater Baltazar hofft auf verständnisvolle Menschen, die ihm ein neues Zuhause bieten. © Tierheim München

Der kastrierter Kater Baltazar wurde im April 2022 im Tierheim abgegeben, da sein Besitzer überraschend verstorben ist. Leider ist nicht viel über seine Vorgeschichte bekannt. Sicher ist aber, dass er mit der Hand aufgezogen wurde und im Jahr 2020 geboren ist.

Baltazar ist als Flaschenkind sehr menschenbezogen. Leider hatte er weder Mutter noch Geschwister, die ihm grundsätzliche Regeln hätten beibringen können. Deswegen ist Baltazar sehr grob im Umgang mit dem Menschen und fährt im wahrsten Sinne die Krallen aus, wenn er nicht genug Beschäftigung bekommt.

Ist er unterfordert, kann er auch unvorhersehbar angreifen. Daher sollten in seinem neuen Heim keine Kinder leben. Am besten wäre Baltazar mit Freigang in einer ruhigen Gegend ausgelastet, mindestens braucht er aber einen vernetzten Balkon.

Trotz seines hohen Aktivitätslevels braucht Baltazar ein ruhiges Zuhause, damit er nicht noch zusätzlich aufgeputscht wird. Er sucht erfahrene Halter, die seine Eigenheiten akzeptieren und bereit sind, ihn angemessen zu beschäftigen.



Alles Weitere erfährst Du im Katzenhaus OG unter Tel. 089/92100036. Kannst Du dem Stubentiger eine zweite Chance geben?