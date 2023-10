Süße Lovestory: Katze und Kater finden sich im Tierheim

München - Ein Platz im Tierheim kann für so manches Haustier ein Segnen sein, wenn sie zum Beispiel aus schlechter Haltung befreit werden. Außerdem treffen sie dort auf Artgenossen, die ihr Leben verändern können. So passierte es auch Katze Lilibeth und Kater DJ.

Gerade Lilibeth kann auch eine kleine Diva sein. Kleinere Kinder sollten daher besser nicht in ihrem künftigen Heim leben. Ansonsten hofft das Paar auf ein ruhiges Plätzchen in Wohnhaltung, gerne mit einem Balkon zum Beobachten ihrer Umwelt.

Inzwischen sind die beiden ein Herz und eine Seele werden daher nur zusammen an ein neues Zuhause vermittelt.

Die Nymphensittiche "Feuerwehr" und "Feuerlöscher" suchen ein gemeinsames Zuhause. © Tierheim München

Ein weiteres Pärchen hofft auf ein neues Heim: Nymphensittichhahn "Feuerwehr" bekam seinen außergewöhnlichen Namen, weil er von den Einsatzkräften gerettet und in eine Tierklinik gebracht wurde.

Wo der Vogel ursprünglich herkam, ist nicht bekannt - auf die Fundanzeige des Tierheims hat sich leider niemand gemeldet.

Nach eineinhalb Jahren im Heim wurde der kleine Hahn mit einer Nymphensittich-Dame vergesellschaftet, die den passenden Namen "Feuerlöscher" bekam.

Zusammen hofft das junge Paar auf ein Zuhause in einer Voliere oder einem großen Gehege mit Freiflug.

"Feuerwehr" ist ein Herzpatient und braucht täglich Medikamente. Seine künftigen Halter sollten also schon Erfahrung im Umgang mit exotischen Vögeln mitbringen.

Bei Fragen oder Interesse an den beiden kannst Du Dich gerne per E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.com oder telefonisch unter Tel. 089/92100052 melden. Die Sittiche freuen sich auf Dich!