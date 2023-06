Süßes Katzenbaby-Trio hält Pflegestelle auf Trab: Eins findet Kuscheln ziemlich doof

Leipzig/Torgau - Die Tierschützer der Tierhilfe Torgau haben wie immer alle Hände voll zu tun, denn seit Wochen vergeht im Grunde keine Woche, in der keine verwaisten Katzenkinder gefunden und großgezogen werden müssen. Jetzt sucht ein ganz besonders süßes Trio ein neues Zuhause.

Typisch Katzenkind: Herr Reinhold klettert, beobachtet und kuschelt am allerliebsten. © Facebook/Tierhilfe Torgau

Diese drei bringen vermutlich jede Menge Action, aber ganz viele Kuschelstunden in ihr zukünftiges Heim: Carlos, Pepper und Herr Reinhold, die vor einigen Wochen im Landkreis Nordsachsen gefunden wurden und seitdem in einer Pflegestelle in Leipzig aufgepäppelt werden.

Zwar sind alle drei Jungs zuckersüß, aber charakterlich könnten sie unterschiedlich wohl kaum sein. Ob Klettern, Kuscheln oder Jagdfähigkeiten austesten – jeder hat so seine ganz eigenen Vorlieben und Interessen.

Hat jemand was von Kuscheln gesagt? Da ist Herr Reinhold ganz vorn dabei! Der Name passt offenbar wie die Faust aufs Auge, denn laut der Tierhilfe macht er "seinem Namensvetter Reinhold Messner alle Ehre".

Obwohl er der Kleinste der drei sei, klettere er mutig auf alles, was man eben so erklimmen kann – und das mehrmals am Tag. Kein Hindernis ist ihm dabei offenbar zu hoch oder zu gefährlich.

Je höher, desto besser: Von dort oben kann man schließlich alles und jeden im Blick behalten. Neben ausgiebigen Kuscheleinheiten finde er vor allem "Mimik/Gestik der komischen Zweibeiner" so richtig spannend.