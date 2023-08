Tierhelfer nehmen komplett verkrustete Katze auf: Kurze Zeit später überrascht das Tier alle

So kam Mystic in die Obhut der Pflegemutter. Sein Fell war komplett verkrustet, die Augen geschlossen. © Collage: Screenshot/Instagram/turtlecatfoster

Als Mystic gefunden wurde, war sein Körper bedeckt von Tierräude. Außerdem war der Vierbeiner so stark verkrustet, dass er sich nicht frei bewegen oder seine Augen öffnen konnte.

Die Mitglieder von St. Francis Society Animal Rescue in Tampa (US-Bundesstaat Florida) beschlossen, Mystic wieder aufzupäppeln.

Vor allem Andrea Christian von der Organisation "Turtle Cat Foster" war es, die die Katze wieder zum Leben erweckte. "Er war schüchtern, aber vom ersten Tag an, an dem wir uns trafen, liebevoll", so die Pflegemutter gegenüber "The Dodo".

Als der Schorf in Mystics Gesicht nach und nach verschwand, konnte der Vierbeiner auch langsam seine Augen wieder öffnen. Und genau dann offenbarte sich ein kleines Geheimnis.

Denn Mystic hat zwei verschiedene Augenfarben - einmal blau, einmal grün. Diese Erscheinung nennt man Heterochromie. Sie kann auch bei Menschen vorkommen.